Vargas Lleras critica a la Cancillería por falta de apoyo en pelea con Venezuela

Ante la tensa relación que se ha desarrollado entre Vargas Lleras con Nicolás Maduro y el diputado de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, el Vicepresidente colombiano criticó a la Cancillería por no apoyarlo durante los recientes cruces.

"Como no he visto ninguna actividad (refiriéndose al Ministerio de Relaciones Exteriores), tampoco es que espere nada. Uno hubiera querido algún acompañamiento, pero no ha ocurrido”, manifestó el Vicepresidente.

Además, sostuvo que los colombianos que han sido maltratados en Venezuela, durante años, tampoco han recibido atención por parte de la Cancillería que preside Maria Ángela Holguín.