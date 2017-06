Vargas Lleras desautoriza al Director de Cambio Radical

Las recientes declaraciones del Director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, sobre el aval que su partido tendría listo para Germán Vargas Lleras provocó la reacción inmediata del exvicepresidente.

Vargas Lleras aseguró, a través de su cuenta de Twitter: "se equivoca el Dr.Vélez Director de Cambio Radical, cuando afirma que está listo un aval que yo nunca he solicitado".



Posteriormente trinó: "No he solicitado ningún aval, ni nadie está autorizado a hablar en mi nombre".



El exvicepresidente y exministro también desautorizó las delaraciones de Vélez sobre posibles coaliciones en las elecciones presidenciales. "También se equivoca el Dr. Vélez cuando se refiere a futuras candidaturas y coaliciones para las elecciones de 2018".



Jorge Enrique Vélez había asegurado durante la mañana de este martes que el aval de Cambio Radical para Germán Vargas "está listo para cuando él lo requiera" y que es "el único candidato del partido con el aval asegurado".