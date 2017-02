Vargas Lleras pide celeridad en la caducidad del contrato de Navelena

A raíz de la decisión de Cormagdalena de iniciar un proceso de caducidad al consorcio Navelena SAS, debido a que hasta la fecha no hay solución para el cierre financiero del proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, el vicepresidente Germán Vargas Lleras pidió que el proceso se adelante con celeridad.

«Navelena hoy inició el proceso de caducidad que esperemos no dure muchos días, porque el proceso de caducidad, a diferencia de otros, es claro: es blanco o negro. Hubo o no hubo cierre financiero, y como no hubo cierre financiero no creo que tarden mucho», expresó.