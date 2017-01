Venezuela rechaza "excusas" del vicepresidente Vargas Lleras

Venezuela rechazó las "excusas" del vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, para "justificar" sus declaraciones "denigrantes, discriminatorias e insolentes" sobre la exclusión de los venezolanos a algunos beneficios sociales en Colombia.

La Cancillería venezolana calificó en un comunicado las disculpas del vicepresidente colombiano como una pretensión de "justificarse en supuestos resguardos legales" haciendo un "reconocimiento formal de la violación flagrante al orden internacional de Derechos Humanos, incluido el sistema interamericano".

Lamentó la actitud "reincidente y violatoria" de los derechos humanos e indicó que "ejercerá las acciones que correspondan ante los órganos de justicia internacional".

La polémica entre ambos países se inició por unas declaraciones del vicepresidente colombiano durante un acto de entrega de viviendas el pasado miércoles, donde dijo que ese programa social era para los colombianos y que no permitieran "dejarse meter aquí a los venecos, por nada del mundo, esto no es para los venecos", en referencia a los venezolanos.

El Gobierno de Venezuela rechazó en un comunicado anterior esas declaraciones y exigió a Colombia enseguida "las excusas debidas a los venezolanos ofendidos por las expresiones xenófobas y discriminatorias emitidas por su vicepresidente".

Vargas Lleras dijo esa misma jornada que la legislación colombiana no permite entregar casas gratis a extranjeros y aseguró que no quiso ofender al pueblo venezolano al afirmar el pasado miércoles que la vivienda social no era "para los venecos", una expresión que, aseguró, es "un término amable".

Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro reiteró "su enérgica protesta y rechazo" a las declaraciones de Vargas Lleras, contra Venezuela que, sostiene, constituyen "una agresión contra el Gobierno Constitucional de Venezuela".

"Las declaraciones del Sr. Vargas Lleras reivindican el término ofensivo, denigrante y ominoso de las oligarquías santanderistas para referirse al pueblo de Venezuela", indicó en la comunicación difundida hoy.

Venezuela señaló que la posición del vicepresidente colombiano "contrasta, de forma diametral, con la solidaridad y generosidad" que el país petrolero "ha tenido para con millones de hermanos colombianos que vinieron a nuestro suelo escapando de la espantosa violencia y de la atroz discriminación que esas oligarquías instauraron en Colombia por siglos".

Refirió a un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 2015, órgano de la ONU, en el que, dijo, se demostró como Colombia "era el país con mayor desplazamiento humano interno, en magnitudes gigantescas, mientras que en esa historia, incluyendo la reciente, Venezuela es aun su principal país de acogida".

Las opiniones del funcionario colombiano "recurren a la hipocresía característica de la idiosincrasia de las élites, que intentan disculparse insultando. Sus falsarias constituyen, además, una agresión contra la democracia y el gobierno legítimo de Venezuela", añadió.