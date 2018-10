Vía libre para que el Congreso cree ley de fecundación in vitro con recursos públicos

La Sala Plena de la Corte declaró infundadas las objeciones presidenciales que el pasado gobierno de Juan Manuel Santos hizo a esa ley, así las cosas le dio vía libre al Congreso de la Republica para que avance en dicho proyecto.



En su negativa a promulgar la norma, el pasado Gobierno dijo que si se permitía que la fecundación in vitro o la inseminación artificial se pagaran con recursos públicos algo más de 13 billones de pesos anuales al erario público.



Contra la decisión mayoritaria salvaron su voto los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo. En una reciente decisión de tutela, Pardo había dicho que estos procedimientos no se pueden realizar con cargo al Estado y que no es obligación de las EPS garantizarlos porque, entre otras cosas, no están regulados.