Viajaré a Costa Rica, por mi propia cuenta, para explorar el futuro de mi trabajo: Garzón

En entrevista con Vicky Dávila, el ex vicepresidente Angelino Garzón se refirió a las versiones que lo sitúan como nuevo embajador de Colombia en Costa Rica. Si bien mencionó que todavía no es oficial, sí dijo que, de llenarse los trámites legales, aceptará el puesto.

“El gobierno colombiano ya solicitó el beneplácito a Costa Rica, toca esperar el del gobierno de Costa Rica. Una vez llegue el beneplácito, el presidente Duque y el canciller Carlos Holmes deben proceder con un decreto presidencial (…) Entonces tomaré la decisión de aceptar o no. He manifestado que si todos los trámites legales se llenan, aceptaré con gusto”, reseñó Garzón.

Angelino también dijo que del lunes 8 de octubre al sábado 13, viajará a San José de Costa Rica, por su propia cuenta, con los propósitos de “explorar lo que va a ser el futuro de mi trabajo, y explorar también la estadía”.

Sobre lo que sería su trabajo como embajador, Garzón dijo que su encargo sería fortaleces la relación entre los dos países:

“Colombia exporta a Costa Rica casi lo mismo que exporta a China y España. En Costa rica tenemos más de 80 empresarios con inversiones colombianas. En mi agenda de trabajo para San José está reunirme con el comité de empresarios de Colombia en Costa Rica y también con la colonia de colombianos que residen en ese país”, añade Garzón.

También dijo que uno de los temas que tratará será sobre el visado para colombianos, del cual dijo que no tiene sentido que los países de Centroamérica tengan un sistema de visado rígido para Colombia.

A los críticos de este nombramiento, Garzón les dijo: “los seres humanos no somos monedita de oro para caerle bien a todos, y sencillamente que no me pueden criticar la falta de experiencia porque si algo tengo yo es los temas de experiencia, en los temas de asuntos del Estado y las relaciones internacionales. No olviden que ya fui embajador en una de las más complicados, la de Ginebra, en Suiza”.

Sobre los señalamientos de “mermelada del gobierno Duque” a su nombramiento, Garzón respondió:

“Yo le manifesté el 18 de julio, cuando me entrevisté con el presidente Duque ya electo, y el 5 de septiembre, cuando me entrevisté con él en la Casa de Nariño, que yo lo único que quería de él era que fuera un buen presidente de la República”.