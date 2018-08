Vicepresidenta afirma que continuará trabajando tras su accidente

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez agradeció los mensajes tras el accidente que le ocasionó una fractura en la pelvis y afirmó que continuará trabajando.

En su cuenta de Twitter indicó que "cada prueba difícil que nos pone la vida me convence más de que soy muy afortunada. Este accidente se solucionará con unos días de quietud física que en todo caso no me impedirán seguir trabajando y cumpliendo mis obligaciones con el país. Gracias por tantos mensajes de afecto".

La Vicepresidenta sufrió una caída en el parqueadero de su vivienda y fue trasladada a la Clínica del Country.