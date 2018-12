Vicepresidenta rectifica trino sobre falsa muerte de expresidente Betancur

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, rectificó a través de su cuenta de Twitter la información que publicó en la misma red social anunciando el fallecimiento del expresidente Belisario Betancur.

"Lamento mucho haber recibido una información equivocada que dio lugar a mí nota de pésame.. Me alegra saber que el presidente Belisario Betancourt sigue vivo", publicó la Mandataria y agregó que "he borrado el trino derivado de una información equivocada que me pasaron durante una reunión. Todos los colombianos y los demócratas del mundo, nos alegramos de saber que el presidente Betancourt está vivo. Lo necesitamos".

La Fundación Santafe, donde está hospitalizado el expresidente Betancur, confirmó que no era cierto su fallecimiento.