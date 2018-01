Víctor Correa desmiente denuncia por acoso sexual en su contra

Olaya, quien no ha respondido a los mensajes que le ha dejado La W Radio, aseguró que desde que inició su pasantía evidenció otras intenciones por parte del parlamentario y por tal razón evitó el contacto con él. También dice que sus funciones cesaron, por coincidencia, por su rechazo al congresista.



También relata que Correa se sobrepasó con ella y la manoseó, especialmente en los glúteos, frente a su equipo de trabajo, luego de una jornada laboral que terminó en una actividad en vestido de baño en unas termales en Boyacá.



Al respecto, el representante Correa expresó que "definitivamente no es cierto. La versión que Andrea da está llena de inconsistencias (...) las cosas como las relató Andrea no ocurrieron (...) Andrea y yo nos conocimos antes de que ella fuera practicante y las tres negativas de las que habla no existieron (...) hay hechos de la vida privada de Andrea y mío que deben conocer las instancias judiciales pero que yo no voy a compartir por respeto a ella".

Correa además afirmó que la denuncia por acoso, en este momento, tiene tintes políticos, pues advierte que ha sido utilizada por sus adversarios en el marco de la campaña al Senado de la que está participando.