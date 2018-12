[Video] Actriz de Patito Feo denunció haber sido violada por actor del elenco

Thelma Fardín, la actriz argentina que interpretó a Josefina en la serie infantil Patito Feo, aseguró haber sido violada a los 16 años por el actor Juan Darthés, quien hacía el papel del padre de 'Patito'.

En un video que fue reproducido en una conferencia de prensa del colectivo de actrices argentinas, la joven contó cómo fue el ataque del que fue víctima hace casi nueve años, cuando ella tenía 16 y su abusador 45.



Según Fardín, los hechos ocurrieron en 2009 en medio de una gira del programa en Nicaragua. Contó cómo fue abusada en la habitación de un hotel, donde se alojaba el elenco “Él me agarró la mano, me dio vuelta, me hizo que lo toque, me mostró que estaba erecto y me dijo: "Mirá cómo me ponés" aseguró la joven en el video.

Por su parte, Juan Darthés se defendió por redes sociales y negó la acusación.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

Esta no sería la primera vez que se acusa al actor brasileño de abuso sexual. La actriz Calu Rivero fue la primera en denunciarlo.

Como el hecho ocurrió en Nicaragua la justicia de ese país es la que deben encargarse de resolver e investigar el caso.