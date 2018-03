[Video] ¿Cómo pueden votar las personas con discapacidad visual?

De acuerdo con el Inci, según el último censo actualmente hay 1'200.000 colombianos con discapacidad visual. Es decir que hay más de un millón de posibles votantes que tienen esta discapacidad; es importante que estos ciudadanos tengan claro las facilidades que se le brindan para poder votar.

Es por esto que, el Instituto Nacional para ciegos realizó un video que explica cuáles son los pasos para votar y ejercer de manera efectiva sus derechos.

Es importante recordar las siquientes recomendaciones:

Pueden entrar al cubículo acompañado.



El artículo 5 del Decreto 1800 de 2010 del Ministerio del Interior señala que únicamente los ciudadanos mayores de 80 años, las personas con discapacidad y las personas que no se puedan valerse por sí mismas, pueden ingresar al cubículo acompañados de una persona de su confianza.



Se puede votar en braille o con asistente



Los ciudadanos con discapacidad visual una vez ubicados en el sitio de votación, podemos escoger la forma como vamos a votar, es decir, si con el sistema Braille o si utilizan la ayuda del acompañante, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 16 de la Ley 163 de 1994.



Las personas con discapacidad visual están autorizadas a entrar con sus perros guías, ya que la ley les permite esta excepción por tratarse de animales entrenados para personas ciegas.



Recuerde que los jurados de la mesa no pueden marcar el voto, por esto, si no se va hacer uso de la tarjeta electoral en braille, confirme con tiempo a su asistente.