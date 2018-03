[Video] Estas son las campañas más curiosas de las Elecciones Legislativas

Uno de los principales objetivos de las campañas políticas, es darse a conocer, conseguir la atención, y posteriormente el voto, de los electores colombianos. Por ello, algunos candidatos al congreso han optado por estrategias realmente creativas para lograr esta meta.

Estas son algunas de las compañas políticas en video que más han llamado la atención por lo creativas y curiosas de sus contenidos:

La campaña del orgasmo

Cindy Núñez, candidata a la Cámara por el departamento de Santander, ha sido reconocida por crear un jingle que simula un orgasmo, pero además de eso la candidata ha relacionado la idea del sexo y el placer con la participación política. Por ello, en sus piezas audiovisuales también ha hecho alusión al tema, es el caso de “porno para candidatos” un vídeo realizado por la Núñez y que se encuentra en su Twitter.

Y nos aterramos al escuchar un orgasmo, pero no un balazo.



Y nos aterramos al escuchar un orgasmo, pero no un Odebrecht.



Y nos aterramos al escuchar un orgasmo, pero no un Reficar.



Tenemos #ElPoderDeDecidir#MásOrgasmosMenosCorrupción.