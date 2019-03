[Video] Gobernador de Boyacá en la mira por respaldo público a candidato a la Gobernación

Otra vez la elección para gobernador de Boyacá está en la mira de la Procuraduría General de la Nación.

Esta vez se trata un video que conoció en primicia La W en el que se puede observar al actual gobernador del departamento, Carlos Amaya, expresando su respaldo al candidato por el partido Juntos es Momento, Jonathan Sánchez.

“Hay también un diputado que nos ayudó mucho. Hay que hacer honor a la verdad, que es hijo de Otanche, Jonathan (candidato a la Gobernación) que se retiró, porque tenía otros proyectos, en los que yo no puedo interferir porque no puedo meter nada en la política –ni me interesa, gracias–, pero sí tengo que agradecerle al diputado, exdiputado Jonathan porque hizo una gran tarea y a alguien que también ayudó mucho en el Gobierno que fue mi secretario de Minas y Energía. Gracias a él pudimos avanzar en gasificación, también en los municipios de occidente a Darío Mahecha (candidato a la asamblea departamental), un aplauso para ellos dos, que son de esta región, ¡muchas gracias!”.

Cabe recordar que Sánchez renunció a la Asamblea del departamento y al Partido de la U tras la denuncia hecha en este medio en mayo de 2018, por parte del hoy extraditado ex alcalde de Coper, José Rogelio Nieto. Según el denunciante, Sánchez habría fraguado un complot en contra de los esmeralderos extraditados.

El video fue grabado el pasado sábado 23 de marzo, en el marco de una entrega de kits escolares a los menores del municipio de San Pablo de Borbur. En el evento, el gobernador Amaya le pide al público que agradezca con aplausos la gestión del hoy candidato a la Gobernación, Jonathan Sánchez.

El pasado 12 de marzo, Sánchez inscribió su candidatura a la Gobernación tras haber radicado ante la Registraduría Nacional 115.806 firmas. Así, ya aparece la publicidad de su campaña en los periódicos locales y varias vallas en las carreteras del departamento.

El pasado 21 de mayo, en diálogo con La W, José Rogelio Nieto, ex alcalde de Coper Boyacá y quien hoy en día se encuentra extraditado en Estados Unidos, denunció un presunto complot político contra los mineros de la región. Este habría estado liderado por el representante Sánchez, para que los Estados Unidos se quedara con las principales vetas de esmeraldas del departamento de Boyacá. Días después, se conoció su renuncia a la Asamblea del departamento y al Partido de la U.