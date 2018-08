Voy a contar quién manipuló testigos: abogado Diego Cadena

El abogado Diego Cadena, señalado de supuestamente intentar manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve para que declarara a favor del expresidente Álvaro Uribe, asistió a diligencia de interrogatorio en el Búnker de la Fiscalía.



"Aquí se ha obrado dentro del marco legal y tenemos plena convicción de que las cosas nos van a salir bien, voy a contar quién manipuló testigos (...) Álvaro Uribe no manipula testigos. En ningún momento se han manipulado testigos, el señor Juan Guillermo Monsalve fue la persona que nos mandó a buscar, yo me entrevisté con él y me dijo a 30 centímetros de distancia en un tono muy bajo que estaba arrepentido y que se quería retractar y que quería pedirle disculpas al presidente Uribe y su familia, pero él cambió la teoría del caso", dijo el abogado



Cadena fue mencionado por la Corte Suprema de Justicia cuando se citó a indagatoria al senador Uribe y al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo en su momento que con la citación el jurista podrá expresar ante el fiscal de conocimiento lo que a él le consta en relación con los hechos que la Corte ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.