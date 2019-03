Ximena Pineda, tour manager es #UnaMujerW

Seis pasaportes y medio, de 48 páginas cada uno, en seis años, son la mayor muestra del éxito Ximena Pineda.





“Durante esos 10 años he tenido la oportunidad de trabajar con bandas de diferentes géneros. He trabajado con Aerosmith, con Def Leppard, con Evanescence, con Tom Jones, Con Stereophonics, con Shania Twain, con Luis Miguel, Romeo Santos, y actualmente estoy trabajando para Eric Clapton”, cuenta la tour manager Ximena Pineda.

Nunca se imaginó que su rol como traductora en el festival de teatro de Bogotá iba a terminar cambiándole el rumbo. Tampoco que un trabajo de vacaciones iba a ser la puerta para conocer a sus grandes ídolos.





“Conocí a Jimmy Page, jamás olvidare eso, tuve la oportunidad, cuando estaba trabajando con Def Leppard, de conocer y de estar en el escenario viendo a The Who, y también conocí a Stan Lee, que fue uno de mis ídolos y pues fue una de las personas por las cuales me convertí en artista visual, entonces eso fue un gran bono que me dio mi carrera”, recuerda la colombiana.





Ximena Tiene claro que, aunque las cosas han cambiado, el rock and roll es una industria predominantemente masculina.

“Definitivamente cuando yo empecé a ir a una industria enteramente dominada por hombres, yo he tenido giras en la que he sido la única mujer rodeada de hombres en todos los cargos, en managment, en crew, en la banda, en lo que sea. Y sí, al principio me encontré con obstáculos más que todo personajes que en la industria los llamamos dinosaurios que son personas que hacen eso hace mucho tiempo y lamentablemente viven en el pasado”, afirma Ximena.





Ximena no le para bolas a eso. Normalmente está ocupada con lo que para ella son problemas de verdad.

“Tal vez recuerdo una cancelación de concierto en Asunción, la banda con la que estaba trabajando nunca había ido al país y lamentablemente tuvimos que cancelar el concierto porque el cantante de la banda se resbaló en el baño y se cayó, se pegó en la cara y estaba inflamado con sangre, puntos a última hora en fin fue un poco estresante, pero sobretodo triste porque si sentíamos la energía de cómo la ciudad estaba esperando el concierto con mucha ilusión”, recuerda Ximena.





Y cualquiera diría que lo que le falta a Ximena es trabajar con los Rolling Stones, o Metallica...Pero no.

“Irónicamente me gustaría trabajar para algún artista colombiano, no he tenido la oportunidad de hacerlo y la verdad es que sí me gustaría hacerlo me daría muchísimo orgullo ser parte de un equipo donde haya más de un solo pasaporte colombiano”, confiesa la talentosa tour manager.