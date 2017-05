Ya hay investigaciones por irregularidades con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza

Migración Colombia informó que ya hay investigaciones y procesos en curso por presuntas irregularidades en torno de la nueva Tarjeta de Movilidad Fronteriza, dispuesta a los venezolanos que habitan en la zona de frontera, y por la que ya 250 mil venezolanos han sido identificados plenamente.

Cristian Kruger, director de Migración, informó que se han presentado más de 600 casos con información errónea; que han encontrado a más de 60 personas con antecedentes judiciales; más de 20 casos de suplantación de identidad y otros tres casos de tramitadores que se han lucrado de la expedición del nuevo documento de carácter gratuito.

"Estos procesos están siendo judicializados, no podemos permitir que se abuse o se use de manera incorrecta este nuevo mecanismo (..) Hemos encontrado algunos inconvenientes, cuando hacemos cruces de dato y encontramos que algunos tienen antecedentes. En otras no hay coherencia en ese registro de datos, entonces se rechazan esos registros", dijo Kruger.

El funcionario expresó que de los 250 mil venezolanos que tienen plenamente identificados han podido concluir que los menores ingresan principalmente a estudiar. Los de 20 a 40 años ingresan para la compra de víveres y los mayores de 40 por temas de salud.