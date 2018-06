Ya no hay excusa para no votar los protocolos de la JEP: Santos

Desde Santander de Quilichao, el presidente Juan Manuel Santos sentenció que "ya no hay excusas" para que el Congreso no apruebe la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues las dudas del presidente electo, Iván Duque, ya fueron aclaradas por la Corte Constitucional.

El presidente Santos dijo que, en su reunión privada con Duque, se pusieron de acuerdo para llamar al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien resolvió la inquietud frente a los vicios de forma planteados por el presidente electo de manera "clara y tajante".

"Me reuní con el presidente electo, me dijo, es que tengo dudas. ¿Cómo va a reglamentarse algo que no existe? Le dije, doctor Duque, está equivocado, se está reglamentando el artículo 12 del acto legislativo", dijo el presidente.

Santos además afirmó que le pidió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, que entable un diálogo con el Centro Democrático, frente a las peticiones de Duque sobre el funcionamiento de la JEP, que requerirían de una reforma constitucional.

El presidente saliente dijo que su sucesor quiere una sala especial en materia de juzgamiento a los militares y quiere cambiar las reglas de juego de la participación en política de los miembros de las Farc acusados de delitos de lesa humanidad.

"Le dije yo al doctor Duque. Los militares no quieren eso, porque los expone a que la Corte Penal Internacional venga por ellos", agregó.

