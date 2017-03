Yo no era el único directivo de la campaña de Santos: Roberto Prieto

A propósito de los nuevos anuncios de la Fiscalía General de la Nación sobre el escándalo de Odebrecht, el exgerente de la campaña a la reelección de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, emitió un comunicado afirmando que “en la campaña no tuvimos conocimiento de la investigación que Odebrecht le contrató a la firma Paddington”.

Contactado por La W, Prieto dijo: “(…) Yo fui el gerente de la campaña pero me atribuyen el súper poder y el don de haber tomado todas las decisiones. No olviden que César Gaviria asumió la gerencia en la segunda vuelta…a mí me dieron un golpe de estado y me atribuyeron la pérdida de la primera vuelta con el argumento de que no les di plata (...) Por qué no llaman a Orlando Sardi, llaman a Juan Mesa, a mucha gente que estuvo en la cúpula de la campaña”.

Prieto también reiteró que su nombre no aparece en el más reciente informe del fiscal Martínez. “Según ustedes yo era el eje de Odebrech en Colombia y en las 12 páginas que leyó el fiscal ni se me nombra. Si supuestamente era el hombre de Odebrech según el comunicado de la ANI queda desvirtuado porque les fue muy mal. Y según ustedes la cita de Andrés Giraldo con Bula la cuadre yo con Martoreli y según testimonio que reposa en la Fiscalía la organizó un funcionario de la ANI. Lo que yo le digo son realidades y certezas”, señaló.

¿Qué contrató Odebrecht con la firma Paddinton?

El contrato al que se refiere fue confirmado por la agencia de publicidad Sancho BDO, que guarda vínculos con Paddington, firma con la que Odebrecht firmó el 2 de febrero de 2014 un contrato por un millón de dólares “para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país” sobre la campaña.

Prieto además afirmó que la campaña tuvo su propia empresa encuestadora, la firma Conecta. Y que a la campaña ingresaron, en primera vuelta, 13.552 millones de pesos, y en segunda vuelta, 9.499 millones de pesos.