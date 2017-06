Yo no me meto en el matrimonio de nadie: Sergio Fajardo

Desde la ciudad de Montería, el precandidato presidencial Sergio Fajardo habló sobre la unión del senador Álvaro Uribe Vélez y el expresidente Andrés Pastrana, señalando que es un matrimonio en el cual prefiere no meterse.

“Yo no me meto en el matrimonio de nadie, solo me preocupo por el mío”, precisó Fajardo.

Por otro lado, lanzó duras críticas contra el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, por el manejo que le ha dado a las disputas limítrofes con el Chocó por el corregimiento de Belén de Bajirá.

“Yo no comparto los términos en los cuales el gobernador de Antioquia ha venido conduciendo esta discusión, porque si tiene que discutir, uno presenta sus argumentos. Pero eso de incitar al regionalismo, decir que nos están quitando las tierras no tiene presentación. Yo creo que Belén de Bajirá pertenece a Antioquia. Ahí están los documentos, pero que se den las discusiones en el término de la razón y no de estar suscitando pasiones diciendo mentiras”, agregó el precandidato.

Sergio Fajardo, en su paso por Montería, realizó el foro “Para dónde va el país”, de cara al postconflicto.