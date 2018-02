“Yo no soy amiga de Ramsés Vargas, lo he visto 4 veces en mi vida”: Mineducación

Durante la rueda de prensa, Giha aseguró que solamente se ha visto con el rector 4 veces, y que no era amiga de Vargas.

“Dejo alguna claridad porque no quiero que quede ningún manto de duda en este tema. En algún punto, alguien mencionó en un medio de comunicación que no enviaban denuncias al Ministerio de Educación porque yo era amiga de Ramsés Vargas, lo dijeron. Yo no soy amiga de Ramsés Vargas, lo he visto 4 veces en mi vida. No tengo ninguna relación con él, más de lo que tenemos que tener relación que él es un rector, y yo soy la ministra de educación, y por lo tanto siempre actuaré como me toque actuar, sea o no sea amiga de la persona, en este caso ni siquiera soy amiga de esta persona”.

Según Giha, la comunidad puede tener la tranquilidad de que dentro del proceso actual de la universidad deberá primar siempre la objetividad al actuar, y que hará todo lo que este en sus manos para que la universidad se regularice.

