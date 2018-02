Yo sé que a mi hija Andrea le suministraron algo: general (r) Cabrera

En diálogo con La W, el general (r) Fabricio Cabrera dio detalles de las confusas circunstancias en las que falleció su hija Andrea Cabrera el pasado 3 de febrero. Según él, lo que le ocurrió a su hija fue un suceso planeado, ya que manifestó que aunque ella había tenido problemas normales de los jóvenes, tenía muy claro que estos no estaban relacionados con las drogas.

De igual manera aseguró que “hubo ligereza al tratar de demostrar que fue una muerte natural” por parte de las autoridades, ya que él está convencido de que, en contra de su voluntad, a su hija le pusieron una sustancia en la bebida y que fue la que habría causado su fallecimiento.

Por otra parte, el general en retiro señaló que ahora es común que los jóvenes utilicen drogas para hacerles perder la conciencia a las mujeres y poder abusar sexualmente de ellas.

“Yo los llamo “depredadores sociales”. Esto se ha vuelto común en la sociedad, lo que pasa es que acá no hay facilidad para denunciar cuando (esos hechos) pasan a mayores (…) las niñas se recuperan y la gente prefiere no decir nada, pero este es un hecho recurrente. Yo no quiero que a ninguna otra niña le pase esto”, manifestó Cabrera.

El general (r) también aseguró que la otra joven, que también resultó afectada por la sustancia que habría consumido en contra de su voluntad, se salvó porque los organismos reaccionan de formas distintas cuando les suministran estas sustancias.

“Me dijeron que los cuerpos reaccionan de manera diferente (…) esa combinación de éxtasis con alcohol es fatal”, explicó Cabrera.

Lea también: