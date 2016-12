A cuestionados depósitos serán llevados los vehículos embargados en Bogotá

Pese a que el director de la Rama Judicial en Bogotá, Carlos Masmela, le había expresado a La W Radio que se reforzarían los requisitos para elegir a los parqueaderos que en 2017 almacenarían los vehículos con embargo judicial en Bogotá y Cundinamarca, se conoció una resolución del 23 de diciembre, en la que volvió a autorizar a nueve 'depósitos de bienes' para dicha tarea: empresas que no tendrían control sobre tarifas y que han sido ampliamente denunciadas por los usuarios.

El funcionario había explicado a La W que algunos depósitos de bienes no cumplían con una regulación sobre tarifas como sí las tienen los parqueaderos controlados por el Distrito de Bogotá.

Por ello le habían dado traslado a la Fiscalía múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con cobros excesivos, pérdida de vehículos y presunta corrupción en algunos de esos lugares.

Fuentes advierten que ciertos policías cobran comisiones de hasta un millón de pesos por llevar vehículos a dichos depósitos. Vehículos por los que posteriormente no responde nadie, como le ocurrió a la víctima de esta modalidad, Carlos Escobar, quien pagó por el embargo de su carro el pasado mes marzo y aún no sabe del paradero de su vehículo.

"Ya van a ser 8 meses desde que estos señores tienen retenido mi vehículo de forma arbitraria. Adicionalmente hasta le expidieron el SOAT a mi nombre y posiblemente están usando mi vehículo. Me están haciendo responsable de cualquier situación que se llegue a presentar durante su uso. También encontré que le hicieron la revisión técnico mecánica en Cali, y nadie me responde", advirtió Escobar.

Agregó, además, que el problema inició cuando le enviaron su carro al depósito New Buenos Aires -sancionado- y luego se lo trasladaron a uno llamado La Fortaleza.

En 2014, el Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá había puesto en conocimiento de la Fiscalía "los posibles delitos en los que hayan podido incurrir algunos agentes de la Policía Nacional, el personal de los parqueaderos no autorizados por la Dirección Ejecutiva Seccional y los empleados de los Juzgados Civiles, en la irregular captura de los vehículos embargados", según advierte una carta firmada por el magistrado Héctor Peña Salgado, en referencia a una denuncia sobre los depósitos Los Ferraris y New Buenos Aires.

Por estas situaciones, algunos usuarios afectados por esa modalidad de depósitos, como Ángela Torres, cuestionan que para el 2017 se les haya vuelto a autorizar.

"El problema es que no cumplen las tarifas legales, inflan las tarifas de una manera exorbitante, cómo es posible que una tarifa que me daba a mí 900 mil pesos por dos meses, a ellos por el mismo tiempo les diera seis millones de pesos. Están multiplicando cuatro veces su valor. Inflan las tarifas y no dan factura, ¿uno qué puede pensar?, que están evadiendo impuestos", afirmó Torres refiriéndose al depósito La Principal.

Otras fuentes advierten que la Rama Judicial ha venido autorizando cada año a los mismos depósitos cuestionados que cambian de razón social.

Un ejemplo es el depósito de New Buenos Aires, sancionado en 2014, pero cuya dirección se repitió en 2015 bajo el nombre La Principal SAS (Av Caracas #23-33 sur).

"La dirección del parqueadero en el oficio del magistrado de octubre de 2014 corresponde al parqueadero New Buenos Aires, que luego fue cerrado por irregularidades. Es la misma dirección que aparece en la resolución del año pasado para el Almacenamiento La Principal SAS", dice una fuente.

¿Cuáles son los depósitos autorizados para el 2017?

En Bogotá:

- Patio Único por Embargo SEAS

- Bodegas Judiciales Daytona

- Depósitos Judiciales de Colombia (tiene la misma dirección de oficina que tenía en 2015 la empresa Servicios de Custodias HCR)

- Administramos Jurídicos SAS

- Royal Parking Bodegas Judiciales

- Impormáquinas y Equipos Ltda

En Cundinamarca:



- Impormáquinas y Equipos Ltda

- Depósitos Judiciales de Colombia

- Almacenamiento de Vehículos Por Embargo La Principal