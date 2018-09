Al menos 54 viviendas y 12 vehículos afectados por una explosión en Bogotá

Una explosión al lado de una estación de gasolina de la localidad de Suba, en el noroeste de Bogotá, afectó hoy a 54 viviendas y 12 vehículos, aunque no dejó víctimas, informó el Cuerpo de Bomberos.



"Bomberos de la estación de Suba en la calle 158 con 92, donde se presentó una explosión por fuga de gas. No hay personas lesionadas. Se asegura el área", manifestó la institución en su cuenta de Twitter.



El incidente, que es atendido por tres estaciones de bomberos de la capital, ocurrió en un puesto de comidas callejero ubicado junto a una gasolinera, la cual no resultó afectada.



Los bomberos detallaron en esa red social que las viviendas sufrieron daños en sus ventanales por la onda explosiva, y aseguró que se activó el Grupo de Investigación de Incendios