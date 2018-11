Alcalde Peñalosa responde a críticas tras adjudicación de nueva flota de Transmilenio

El alcalde Enrique Peñalosa reiteró que la licitación de buses para Transmilenio, adjudicada el pasado viernes, es un avance enorme para la ciudad, ya que se van a reducir las emisiones contaminantes hasta en un 86 % con respecto a los buses viejos que serán reemplazados.

“Hay una mejora enorme para la calidad del aire de Bogotá. Aquí lo que tenemos hoy operando son buses con tecnología Euro II y vamos a pasar a buses con tecnologías Euro V y VI, donde el 41 por ciento serán de gas”, señaló el alcalde Enrique Peñalosa.

El mandatario pidió a los críticos de este proceso a que hagan un análisis serio, ya que no se podía cambiar la totalidad de la flota a buses eléctricos, porque esto hubiera implicado entregar a dedo a un solo oferente una de las licitaciones más grandes de la ciudad, teniendo en cuenta que la necesidad de la operación de Transmilenio corresponde, en su mayoría, a buses biarticulados de piso alto, con el fin de aumentar la capacidad y mejorar el servicio.

“Algunos han cuestionado que por qué no se cambiaron todos por buses eléctricos y queremos decir que no hay ninguna ciudad en el mundo en donde todos los buses sean eléctricos. Transmilenio utiliza buses articulados y biarticulados de plataforma alta para poder acoplarse a las estaciones, en este momento no existe ningún productor en el mundo que tenga buses biarticulados eléctricos y es solo una la compañía la que tiene articulados eléctricos”, sostuvo.

Además, recordó que durante un año se adelantaron pruebas con un articulado eléctrico que duró varado gran parte del tiempo, debido a que no soportaba la operación e intensidad del sistema que moviliza a diario más de 2.500.000 viajes.

“No podíamos de ninguna manera ser irresponsables de adjudicar a dedo y decir que todos los buses tenían que ser eléctricos, cuando era prácticamente entregárselos a un solo oferente. Aquí se han dicho muchas mentiras, en las ciudades europeas y desarrolladas hay muchos buses con tecnología Euro V que están funcionando y los que vamos a tener aquí son mejores porque tendrán un filtro adicional”, aseguró Peñalosa.

De igual forma, les recordó a todas las personas que han dado su opinión sobre el proceso, que las tecnologías limpias tuvieron una ventaja sobre cualquier otra, ya que se daban 400 puntos adicionales a los oferentes que cumplieran con todos los criterios.

“Le dimos puntajes altos adicionales a los que tuvieran tecnologías totalmente limpias como eléctricos y de gas, ambos participaron en la licitación. Es bueno dejar la politiquería en este tema, ser responsables e informarnos mejor, porque esto es un avance enorme: casi la mitad de gas y otros con filtro”, dijo.

Reiteró que son tantas las mentiras que se han dicho en torno al proceso, que se ha llegado a afirmar que Transmilenio es el mayor contaminador de la ciudad, cuando en materia de transporte solo genera el 1,7 % de la contaminación, factor que disminuirá considerablemente con la entrada de los nuevos buses.

Además de recordar que la pasada administración fue la que permitió que los buses viejos siguieran circulando por la ciudad, ya que prorrogó los contratos de los actuales operadores. “Es asombroso el cinismo de criticar este proceso de modernización cuando en la pasada Alcaldía se debieron haber cambiado los buses y en lugar de hacerlo prorrogaron los contratos. Hoy Bogotá tiene buses con más de 1.300.000 kilómetros”, afirmó.

Así mismo, rechazó las afirmaciones sobre algún vínculo de él con la empresa Volvo. “Politiquería barata. Yo no tengo ni he tenido relación con Volvo de ninguna clase. Durante más de 10 años estuve en una institución, como presidente de la junta directiva del ITDP, una ONG a nivel mundial en Nueva York que promueve transporte sostenible. Este instituto recibe recursos del Banco Mundial, de la Fundación Ford, de la Fundación Rockefeller y entre su financiación de algunos años recibió menos del 2 por ciento de sus recursos. Nunca recibió nada por vender un bus ni nada por el estilo como han venido diciendo, esto es politiquería barata y ramplona, yo nunca he recibido un centavo por la venta de un bus”, enfatizó.