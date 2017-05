Bogotá, sede de la cumbre de jóvenes más importante del mundo

Desde el jueves y hasta el 4 de octubre Bogotá por primera vez sera sede de la Cumbre Mundial de Jóvenes, One Young World Bogotá 2017. Por esta razón desde ya comienza la ambientación para la discusión sobre los temas que generarán el legado para construir una nueva Colombia, que haga parte activa de un mundo más justo, responsable y en paz.



En el lanzamiento, que se realizó el jueves 25 de mayo en la Cámara de Comercio de Bogotá, estuvieron presentes más de 150 jóvenes quienes portaron la bandera de la cumbre. En el evento participaron Miguel Uribe, secretario de Gobierno; Kate Robertson, cofundadora de One Young World; y la junta asesora de OYW encabezada por Mónica de Greiff, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Bogotá congregará a jóvenes de diferentes partes del mundo que buscan analizar e impulsar cambios globales en temas como paz y seguridad, medio ambiente, educación, liderazgo, gobierno y disminución de pobreza, entre otros.



Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno de Bogotá, afirmó que la cumbre busca seguir con el posicionamiento de Bogotá como un epicentro de grandes eventos de talla mundial. "One Young World es una oportunidad para visibilizar la transformación de Bogotá, la ciudad que se está construyendo y lo que va a ser en un futuro. Será además el escenario para promover y potenciar nuevos liderazgos de nuestra ciudad", dijo.