Concejo alerta sobre riesgo para que Peñalosa no alcance a adjudicar proyecto Metro

Según el primer informe de seguimiento al proyecto Metro en Bogotá por parte del Concejo de la ciudad, existe el riesgo de que la actual administración no alcance a adjudicar la Licitación Internacional de la Primera Línea de la obra.

El informe dice que cuando se iniciaron las sesiones de las comisiones, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) había manifestado que la fecha de presentación de la lista de precalificados sería el 21 de enero de 2019 y el contrato se adjudicaría en agosto de ese mismo año.

Sin embargo, el cronograma se atrasó de forma tal que la fecha para el listado de precalificados está para marzo y la adjudicación del contrato para el 20 de septiembre.

En el aspecto económico, la investigación lleva a que no se tiene certeza de la fuente de financiación de los 900 millones de dólares que apalancará una parte de la Primera Línea y que proviene de fuente diferente a la banca multilateral.



“Si se tiene en cuenta que los tiempos para No Objeciones por parte de la banca multilateral pueden demorarse más de lo esperado, ya que en el pasado el trámite de una No Objeción se prolongó 20 días más de lo estimado, podrían existir otros atrasos que eventualmente imposibilitarían que la actual administración adjudique la licitación, máxime cuando falta tramitar seis no objeciones presupuestadas por la Empresa Metro, pero podrían requerirse más.” dice el informe.

Ante esto, las comisiones hacen recomendaciones y le dicen a la EMB implementar estrategias para mitigar el alto riesgo frente a la duración del proceso como el establecer términos perentorios para la revisión de documentos por parte de la Banca Multilateral así como fortalecer la capacidad de la EMP para la evaluación de la licitación de forma tal que no se generen atrasos en el cronograma y la Licitación Pública Internacional 001 de 2018 quedé adjudicada antes del 1 de enero de 2020.

Igualmente, sugieren plantear un mecanismo que “blinde” el proceso frente a la posibilidad de que el mismo no sea adjudicado en la actual administración, porque más allá de la discusión y pertinencia de un metro elevado o subterráneo, es claro que la ciudad no puede permitirse más dilataciones en este proceso.