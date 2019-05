Distrito apelará decisión que mantiene suspendida la adjudicación de TM por la Séptima

El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa lamentó la decisión del juez que mantiene suspendida la adjudicación de Transmilenio por la Séptima, asegura que el juez no tuvo ningún sustento técnico ni legal para emitir las medidas cautelares..

“Aquí no importa que un alcalde haya sido elegido por los ciudadanos, que un Concejo haya aprobado la obra, no importa que los estudios y diseños se hayan hecho por dos de las firmas más importantes de ingeniería y diseño que hay en Colombia, no importa que se hayan invertido 29.000 millones de pesos en estos estudios… Aquí lo que importa es lo que piensa un juez que frena este proyecto crucial para la movilidad de la ciudad y sin ningún sustento técnico ni legal”, dijo Peñalosa.



Y agregó: "Ahora resulta que un juez sabe más sobre el diseño de un puente que las firmas más importantes de ingeniera en el país”.

El mandatario también aseguró que de prosperar esta decisión las pérdidas económicas serán millonarias para los bogotanos.

“Se dejan de generar más de 20.000 empleos, los bogotanos perderían más de 500.000 millones de pesos, es decir, lo que costaría construir 25 colegios. Esto es lo que se ha invertido en predios, diseños y lo que costarían las demandas de los proponentes por el costo que implicó para ellos la presentación de sus propuestas”, sostuvo.

Por estas razones, el Distrito apelará la determinación judicial que mantiene en vilo la adjudicación de las obras que estaba programada para el 2 de mayo pasado.



“Nosotros acudiremos a todas las instancias que nos permite la Constitución, porque debe prevalecer el interés general. El uso de la justicia con fines políticos está afectando el interés general de la ciudadanía, este no es un proyecto del alcalde, sino de cientos de ciudadanos que se van a beneficiar”, concluyó.