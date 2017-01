Distrito rechaza actos vandálicos contra vehículo en Bogotá a manos de taxistas

Según el Distrito desde el momento en el que se conoció lo sucedido la Policía Metropolitana de Bogotá, con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría de Movilidad, trabajan para dar con el paradero de los responsables de este acto criminal ocurrido hacia las dos de la mañana, en la Calle 170 con Carrera 90, sector de La Conejera, en el noroccidente de Bogotá.



(Escuche también: Nosotros no somos Uber: dueño de carro incinerado por taxistas).



Sobre la investigación, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia Daniel Mejía anunció que, “estamos recolectando información de las cámaras de seguridad del sector para la identificación y judicialización de los responsables”.



“Desde el Distrito rechazamos cualquier acción que involucre la violencia y la justicia por mano propia” reiteró el secretario y enfatizó en que no existe ninguna justificación para los actos vandálicos que se presentaron en la madrugada de hoy.



La Policía Metropolitana de Bogotá ofrece $10 millones de recompensa para quienes den información sobre los autores de este hecho delictivo.



Por su parte la Secretaría de Movilidad anunció que acompañará la investigación aportando toda la información necesaria para identificar a los involucrados y reitera su compromiso para seguir trabajando de la mano del gremio de taxistas con el fin de mejorar la calidad del servicio que ofrecen.



El Distrito considera urgente y prioritario que la regulación nacional defina sobre la legalidad de Uber, y otros servicios de transporte público no convencional, en todas las ciudades del país.