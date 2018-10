Empresas con problemas éticos no debieran participar en contratación de Bogotá: Peñalosa

El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa se pronunció tras la polémica generada luego que la compañía brasilera Odebrecht mostrara su interés en participar en la licitación de la primera línea de Bogotá.

El alcalde reitero que en su opinión como mandatario no le gustarías que empresas que tengan problemas éticos participe en proyectos de la actual administración.

“A mí no me gusta que nadie que haya tenido problemas éticos participe en proyectos con la Alcaldía. Como decía mi abuela, mire mijo la gente no cambia”, dijo Peñalosa.

Agregó además, que el como alcalde no es quien decide, "es la ley colombiana, la legislación colombiana es la que define estrictamente quién puede participar o no en una licitación”.