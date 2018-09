Este jueves será la cuarta edición del Women to Watch

El próximo miércoles 26 de septiembre, el Centro de Convenciones AR, será el escenario de la cuarta edición del Women to Watch, un reconocimiento a la labor de la mujer en la industria publicitaria, el mercadeo y las comunicaciones. Organizado en Colombia por la Revista P&M en alianza con Advertising Age y bajo el concepto “Empoderando a mujeres con propósito” esta versión tendrá dentro de su desarrollo los Women to Watch Talks, un formato que por segundo año consecutivo, permitirá a las galardonadas dar a conocer sus puntos de vista acerca de lo que significa ser una mujer a seguir, y por supuesto, los retos y compromisos que ello implica.



Las mujeres con propósito son líderes que han tenido un proceso formativo dentro de la industria, durante el cual han generado aportes tanto a nivel profesional como personal, siendo destacadas por consolidarse como referentes de buenas prácticas y aportando a la equidad de género en Colombia.



El reconocimiento Women To Watch ha sido otorgado desde 1997 por la revistaAdvertising Age, donde más 450 profesionales de países como Brasil, China, Turquía y Japón han sido homenajeadas por sus logros en la industria. Este año, Women To Watch regresa a Colombia para resaltar los logros, la creatividad y la innovación de 11 mujeres líderes que han generado cambios en los diferentes campos en los que se desenvuelven con grandes logros que incentivan el reconocimiento y el empoderamiento de la mujer en Latinoamérica.