Explosión en centro comercial Andino deja tres personas muertas y nueve heridas

Una explosión sacudió este sábado un concurrido centro comercial en el norte de Bogotá, en víspera de la celebración del Día del Padre, lo que causó la muerte de tres mujeres, una de ellas de nacionalidad francesa, y al menos nueve heridos.



Un artefacto estalló en uno de los baños de mujeres del segundo piso del exclusivo Centro Comercial Andino, situado en la llamada "zona rosa" de Bogotá, donde hay tiendas, restaurantes y lugares de diversión, y las autoridades investigan su autoría.



"Un ataque como este, un artefacto explosivo en un baño de mujeres de un centro comercial, es un acto vil, cruel, cobarde y no vamos a descansar hasta capturar a los responsables", dijo el presidente Juan Manuel Santos, en una comparecencia ante periodistas en el centro comercial, al que llegó tras aterrizar en Bogotá procedente del norte del país.



Santos confirmó que "tres mujeres han fallecido y hay en este momento nueve personas heridas", al tiempo que señaló que entre las muertas hay una ciudadana de Francia, país al que el mandatario llegará la próxima semana después de visitar Portugal.



"Los franceses saben perfectamente lo que representa el terrorismo, lo han sufrido en estos últimos tiempos en carne propia. Ellos saben perfectamente lo que tenemos que hacer para responder a esos actos terroristas", subrayó el gobernante, acompañado por varios funcionarios de su Gobierno.



De igual forma advirtió que se usó "un explosivo de un nivel alto", que "posiblemente sea amonal".



El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, informó de que la extranjera fallecida era Julie Huynh, de 23 años, quien desde hace seis meses trabajaba como voluntaria en un colegio de la capital.



La Clínica del Country, que atendió a varios de los afectados, identificó a las otras fallecidas como Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Lady Paola Jaimes, de 31, a la vez que informó de que Nathalie Nadine Veronique Levrand, de 48 años y nacionalidad francesa, está entre los heridos.



En su intervención, Santos rehusó confirmar o desmentir hipótesis sobre los posibles autores del ataque, que fue rechazado por las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), con las que su Administración ha liderado procesos de paz por separado.



"Y si esto es una manifestación en ese sentido, tengan la absoluta seguridad que a esos enemigos de la paz los vamos a perseguir sin tregua ni cuartel", puntualizó Santos, quien en noviembre pasado firmó un acuerdo con las FARC que puso fin al conflicto que mantenían desde hace más de cinco décadas.



Al reaccionar al atentado, el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", expresó en Twitter su solidaridad con las víctimas y advirtió que "dicho acto sólo puede venir de quienes quieren cerrar los caminos de la paz y reconciliación".



En la misma línea se pronunció el Eln, comprometida desde febrero pasado en conversaciones de paz con el Gobierno que tienen lugar en Quito, al señalar, también en Twitter, que "hay quienes pretenden así hacer trizas los procesos de paz".



El Eln se deslindó de esta forma de quienes lo señalaron como posible autor del ataque en Bogotá, el cual tildó de "execrable" y pidió al Estado investigar para "identificar responsables".



Consultado sobre la posible participación del Eln en este hecho, Santos declinó "hacer ninguna especulación".



"No sería responsable de mi parte siquiera insinuar o descartar cualquier hipótesis. En este momento lo que tenemos es toda una línea de investigación que ya está en proceso", agregó.



El ataque se produjo la víspera del Día del Padre, para cuya celebración los comercios capitalinos se unieron a la campaña "Bogotá Despierta", por medio de la cual extendieron hasta la medianoche su horario.



"A los bogotanos les digo y a los colombianos: celebren normalmente el Día del Padre en sus familias, los terroristas no van a cambiar nuestro proceder", subrayó Santos, que encabezará hoy un consejo de seguridad para analizar la situación y ordenó la apertura inmediata del centro comercial.



También aseguró que el ataque no le cambiará la agenda y ratificó sus visitas de Estado a Portugal y Francia, del 20 al 23 de este mes, con una agenda de carácter diplomático, económico y cultural.



"El terrorismo lo que quiere es cambiarle la agenda al país, comenzando por el Presidente. La respuesta a este tipo de ataque es la normalidad", enfatizó.