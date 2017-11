Gobierno y Distrito finalmente comprometen recursos para el metro de Bogotá

La firma fue oficializada por los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Transporte, Germán Cardona; y por la administración distrital: el alcalde Mayor, Enrique Peñalosa; la secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez y el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar.

“El Gobierno hizo su tarea, respondió a la solicitud del alcalde Peñalosa. Hoy se firmó el convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito por $15,1 billones para la construcción del Metro en Bogotá”, aseguró el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

El jefe de la cartera agregó que “la primera línea del Metro para la ciudad tendrá 24 kilómetros, una capacidad máxima de movilización de 72.000 pasajeros hora y será desde el patio-taller en la localidad de Bosa, hasta la calle 72”.

Este es un paso histórico para este importante proyecto, ya que con el convenio quedan definidos los recursos que la Nación y el Distrito le entregarán a la Empresa Metro de Bogotá (EMB) durante los próximos 30 años, para avanzar en el desarrollo de la obra.

“El Metro no tiene reversa, esta es la obra más gigantesca en la historia del país, este convenio amarra los recursos y no permite que se modifiquen en el futuro. Este proyecto para la nueva Bogotá no solo va a transformar la movilidad de la ciudad, sino que será un símbolo de autoestima”, resaltó el alcalde Peñalosa.

Este convenio determina las obligaciones de información que la Empresa Metro debe entregar para que se hagan los desembolsos y los rubros para cada gasto, en concordancia con lo recomendado por el Conpes.

“Hoy se rompe la historia de Bogotá en dos, la historia de la ciudad será otra, quiero agradecer a todos los funcionarios de la Nación y el Distrito que trabajaron en este proyecto, seguimos fortaleciendo la infraestructura del país”, destacó por su parte el ministro de Transporte, Germán Cardona.

También define la forma como de ahora en adelante estará conformada la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá.

A partir de este momento, la Nación tendrá representación mayoritaria en la junta directiva de la Empresa y tendrán silla los ministros de Hacienda, Transporte y el director del Departamento de Planeación Nacional.

Por parte del Distrito harán parte de esta junta directiva los secretarios de Hacienda y Movilidad, además de un delegado escogido por el alcalde.

Habrá otros tres integrantes independientes de la junta, de los cuales dos serán nombrados por la Nación y uno por el Distrito.

La representación mayoritaria por parte de la Nación será por el tiempo que dure la ejecución del proyecto y un año adicional.

“Para nosotros hoy se cierra una etapa y comienza otra: la preparación de los pliegos de licitación y las operaciones de crédito respaldadas en los aportes que recibió la Empresa Metro de Bogotá durante los próximos 30 años”, explicó por su parte Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro.

Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, resaltó que este ha sido un trabajo de largo aliento que hoy da importantes frutos: “Siempre ha habido escepticismo si este va a ser el último paso y este es el momento de terminar con esto, le estamos dejando una obra de importancia estratégica a Bogotá”.