Más de 400 quejas de jardines infantiles privados se han recibido en el distrito

El Distrito cuenta con 12 jardines infantiles nocturnos, dirigidos a niñas y niños desde los 3 meses que se encuentran en condiciones de alto riesgo social, con padres que desarrollan labores en la noche. Actualmente hay 329 cupos en horario de 6 p.m. a 6 a.m., en 8 localidades (Chapinero, Suba, Bosa, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Usme y Mártires).



Sobre el servicio de atención que presta en la actualidad la localidad de los Mártires se informa que se cuenta con un Centro Amar que opera las 24 horas los 7 días a la semana.



En el Centro Amar se atienden a niños y niñas de primera infancia (tres meses), hasta adolescentes cuyos padres laboran en jornadas nocturnas. En esta localidad se cuenta con 6 Jardines Infantiles con 1.088 cupos para la atención a la primera infancia. Además del nocturno en la localidad existe un Centro Amar diurno que cumple estos mismos servicios



Inspección, vigilancia y control



La Secretaría Social, en un trabajo riguroso de inspección, vigilancia y control, encontró el año pasado que de mil jardines privados inscritos, el 64% se le estableció plan de mejoramiento por fallas en estándares de calidad como nutrición y salubridad, ambientes seguros, procesos pedagógicos y talento humano. Lo anterior se evidenció luego de 855 visitas de inspección.



En el período de enero a diciembre de 2017, fueron recibidas 425 quejas y radicadas directamente 401 por fallas en el funcionamiento de jardines privados, para un total de 826 requerimientos tramitados durante la vigencia.



De estos 826 requerimientos, 40 correspondieron a casas de cuidado, sin ningún requisito legal cumplido, todas por alguna queja de ciudadanos, quienes identificaron los jardines ilegales. Se remitió el dato al ICBF, entidad competente para restablecimiento de derechos de niños y niñas.



Se logró identificar también, que en el 66% de los jardines, no se evidencian acciones en relación con la promoción del crecimiento y desarrollo saludable de los niños y las niñas y verificación de la asistencia al Programa de crecimiento y desarrollo.



El 78% de los jardines visitados, no tiene documentado e implementado el Plan de Saneamiento Básico con sus respectivos componentes y el 59% no implementa prácticas adecuadas de limpieza y desinfección. A su vez, en el 59% de los jardines no se implementan prácticas de control integral de plagas en los posibles sitios de entrada de insectos y roedores. Adicionalmente, el 61% no cuenta con el programa de Residuos sólidos y líquidos.



El 57% de los jardines infantiles no cuenta con un proyecto pedagógico avalado por el área técnica de la SDIS, con fecha de expedición no superior a dos (2) años. De igual forma, el 62% de los Jardines Infantiles no promueve e implementa con los agentes corresponsables, los niños y las niñas, acciones de prevención de maltrato y detección de la violencia sexual infantil - abuso sexual infantil, mientras que el 58% no cuenta con un documento ajustado a las orientaciones técnicas en caso de sospecha o presunto maltrato infantil en las diferentes tipologías.



El 69% de los Jardines no realiza acompañamiento y asesoría permanente a las familias, padres, madres, cuidadoras, cuidadores y comunidad.