Nunca perdimos la fe en las investigaciones de la policía: madre de Luisa Fernanda Ovalle

Tras la captura del presunto responsable de la muerte de la porrista de Millonarios Luisa Fernanda Ovalle, La W Radio habló con Tatiana Chávez, madre de la menor, quien dio detalles tras ser notificada de la noticia.

Aseguró que fue llamada por la Fiscalía sobre las 2 de la tarde para confirmarle que el hombre había sido capturado sobre el medio día de hoy y que debía presentarse a la fiscalía y ante las autoridades para recibir información del resultado obtenido horas atrás.

“Me llaman sobre las dos de la tarde y me informan que el presunto homicida de mi hija fue capturado sobre el medio día y me citan en la fiscalía para ser notificada”, manifestó la madre de la menor.

Aseguró además que este fue un trabajo mancomunado entre la fiscalía la policía y toda la familia para que se dieran los resultados que hoy se lograron con la captura

“Trabajamos mancomunadamente, nunca dejamos de creer en la justicia, siempre creímos en los investigadores de la policía y creo que nuestra fe en ellos y nuestra fe en Dios dieron estos resultados que llegan a un término que debía ser”, manifestó Tatiana Chávez.

Finalmente, indicó que estarán atentos a la imputación de cargos y al proceso que se lleve en contra del responsable de la muerte de la joven.