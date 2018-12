Por contratar a dedo y sin licitación, alcaldesa de Fontibón fue destituida por Personería

La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 12 años a la alcaldesa de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya por irregularidades en la contratación por $9.594 millones con Fonade, para la intervención de la malla vial, espacio público, interventoría y el mobiliario de la sede de la Alcaldía Local.

Los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2016, cuando la mandataria inició un proceso licitatorio para adjudicar el contrato de obra, pero incluyó en el pliego de condiciones definitivo un formulario de propuesta técnica y económica que no correspondía con el estudio de mercado ni con el anexo técnico del pliego de condiciones.

A pesar de que intentó subsanar las inconsistencias con una resolución del 12 de diciembre de 2016, los problemas persistieron, al punto que revocó la apertura de la licitación pública, por $8.119 millones, situación que evidenció la falta de planeación.

Luego suscribió un contrato interadministrativo, el 28 de diciembre de 2016, con Fonade por $9.594 millones, incluido el pago de una cuota de gerencia del 10% correspondiente a $954 millones, sin que en los estudios previos se hiciera el análisis de la necesidad y conveniencia de contratar una gerencia del proyecto.

La mandataria fue citada a audiencia para presentar descargos el 11 de enero de 2018, pero no asistió. A lo largo del presente año se necesitaron 31 citaciones hasta el 11 de diciembre para continuar con el proceso disciplinario verbal.

La investigada no asistió en 14 ocasiones a la citación a audiencia y sus abogados defensores en 12 ocasiones. Ocho veces, ni la mandataria ni abogados asistieron y en ocho citaciones dicen que la alcaldesa no concurre por incapacidad médica, pero en dos de ellas no anexa certificación. Se verificó con la Secretaría de Gobierno y ninguna de las incapacidades médicas fue presentada ante esa entidad para justificar alguna ausencia laboral.

También varios ciudadanos informaron y adjuntaron copias de videos de la mandataria hablando en dos eventos, al parecer, durante los días que dijo que no podía asistir por no tener voz para hablar.

Durante el proceso, la defensa presentó cuatro solicitudes de nulidad, una recusación y una acción de tutela. La mandataria tuvo cinco abogados.

La Personería enviará copias del proceso a la Fiscalía para que se investigue si la disciplinada incurrió en un delito en contra de la recta administración de justicia por las maniobras ejecutadas a lo largo del proceso.

Adicionalmente se ordenó compulsar copias en contra del apoderado Antonio Luis González por presuntas maniobras dilatorias y faltas a los deberes como abogado.

La decisión de primera instancia puede ser apelada ante el despacho de la personera de Bogotá.