Se hunde proyecto de valorización en el Concejo de Bogotá

Tras varias horas de discusión y algunos recesos que generaron molestia entre algunos concejales la corporación decidió no votar el proyecto debido a las numerosas dudas que generaba y que según los concejales no fueron resultas por la administración Distrital.



Tras la decisión, los concejales le solicitaron al gobierno distrital presentar el proyecto de nuevo y en otra oportunidad.



La iniciativa presentada por la Administración Peñalosa obtuvo dos ponencias negativas de los concejales Nelson Castro y Roger Carrillo, quienes argumentaron que las obras de valorización no están alineadas con el Plan de Desarrollo presentado por la Administración, que de 112 obras por financiar, presentaron 42 y solo dos de ellas están en el Plan. Además señalaron que Bogotá no está en condiciones económicas para pagar una contribución más.



Pese a que la directora del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- Yaneth Mantilla, había entregado durante toda la mañana los argumentos necesarios para que fuera aprobado, estos no convencieron a los cabildantes de la Comisión de Hacienda.

Frente a esta decisión el sectario de Gobierno, Miguel Uribe, manifestó que "lamenta profundamente que el día de hoy no se hubiera podido dar el debate y haber podido realizar la votación. Estamos convencidos de la necesidad estas obras. Por instrucción del alcalde volveremos a presentar el proyecto"