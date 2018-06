Secretaría de Movilidad informa que no notifica fotocomparendos por correo electrónico

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) denunció que personas inescrupulosas están haciendo llegar a los ciudadanos, vía correo electrónico, falsas notificaciones sobre foto-comparendos inexistentes.

Dichos correos electrónicos son falsos y todo su contenido es infundado, iniciando por la cuenta desde la cual están siendo enviados: secretaria@simit-transito-gov.co.

La entidad advierte que la falsa información cita una Ley 6587 del 12 de mayo de 2009 que no existe, un número de comparendo que no corresponde a la codificación y un número de infracción que no es la descrita en el correo. Además, incluyen anexos que se recomienda no abrir por seguridad informática.

Por ello, la Secretaría Distrital de Movilidad le recordó a la ciudadanía que no notifica foto-comparendos vía correo electrónico. Éstos sólo se envían por correspondencia física a la dirección registrada en la entidad.

Recomendaciones: