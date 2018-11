[Video] En medio de marchas estudiantiles a un Policía le prendieron fuego

Nuevamente los vándalos han empañado las marchas estudiantiles que se desarrollan en distintas ciudades de Colombia, nuevamente los vándalos atacaron la sede de Rcn Radio, esta vez además de causar daños a la infraestructura le lanzaron un líquido inflamable a los uniformados que custodiaban el lugar, en los hechos a un policía le prendieron fuego.

En otros lugares del centro de Bogotá se presentaron disturbios, allí los marchantes atacaron nuevamente a los miembros de la fuerza pública, al igual que varias estaciones de Transmilenio.

Pese a que las marchas estaban autorizadas por la administración distrital con el compromiso de no afectar la movilidad de los bogotanos, en las calles de la capital se vivió un caos total, ya que los estudiantes decidieron movilizarse por las calzadas exclusivas de Transmilenio afectando a miles de bogotanos que luego de extensas jornadas de trabajo intentaban regresar a sus hogares, los bloqueos se dieron en la NQS, en la caracas, en la carrera séptima, en la 26, en la 100 y en varias estaciones de Transmilenio.

En diálogo con la W Radio un estudiante que participó en las marchas y que se encontraba en la Plaza de Bolívar rechazó estos actos vandálicos no es una manera de exigir al Gobierno que nos de recursos, son actos reprochables y no es el modo en el que actuamos los estudiantes, nos movilizamos pacíficamente, no estamos promoviendo la violencia ni atacar sedes radiales.