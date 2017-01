105-110. Allen lidera ataque ganador de Grizzlies; Marc Gasol anota 14 puntos

Houston (EE.UU.), 13 ene (EFE).- El escolta Tony Allen surgió con su mejor juego ofensivo en lo que va de temporada y aportó 22 puntos que le permitieron liderar el ataque balanceado y ganador de los Grizzlies de Memphis que remontaron una desventaja de 13 tantos y se impusieron a domicilio (105-110) a los Rockets de Houston.

Allen, que anotó 9 de 10 tiros de campo y estableció la mejor marca encestadora en lo que va de temporada, capturó cuatro rebotes y dio tres asistencias.

El ataque de los Grizzlies también tuvo a otros cinco jugadores que consiguieron números de dos dígitos.

El base Mike Conley aportó 17 puntos, nueve asistencias, seis re botes y dos recuperaciones de balón, que también lo convirtieron en jugador clave en la victoria de los Grizzlies (25-17), que ganaron el tercer partido de los últimos cuatro que han disputado.

El pívot español Marc Gasol también fue decisivo en la victoria de los Grizzlies, la segunda que han logrado esta temporada en los enfrentamientos con los Rockets, al aportar 14 puntos, seis rebotes --todos defensivos-- y seis asistencias.

El jugador de Sant Boi disputó 35 minutos en los que anotó 6 de 9 tiros de campo, incluida la canasta que a falta de 1:17 minuto para el final del partido dio a los Grizzlies la ventaja parcial de 103-107 que sería decisiva.

La acción de Gasol, que anotó 1 de 2 intentos de triples, y 1-2 desde la línea de personal, completó la remontada de los Grizzlies que se fueron al descanso con la desventaja de 13 tantos (64-51).

"El equipo ajustó mejor la defensa en la segunda parte, conseguimos canastas decisivas y logramos una importante victoria", declaró Gasol a EFE al concluir el partido. "El equipo va a más y eso se nota en el campo".

El jugador de Sant Boi recuperó un balón y perdió seis, la única laguna que tuvo durante el tiempo que estuvo en el campo.

Mientras que el pívot Zach Randolph siguió como sexto hombre de los Grizzlies y el mejor en el juego interior al conseguir doble-doble de 16 puntos, 12 rebotes y dio dos asistencias.

El base Troy Daniels también destacó en los tiros desde fuera del perímetro al anotar 3 de 6 y 4-4 desde la línea de personal para conseguir 13 puntos que ayudaron a que los Grizzlies lograsen la tercera victoria en los últimos cuatro partidos que han disputado contra los Rockets en Houston.

Daniels con un triple a falta de 26 segundos puso el parcial de 103-110 que dejó sin posibilidades de remontada a los Rockets, que anotaron dos puntos más con penetración del escolta James Harden que sería de nuevo el líder del equipo de Houston al conseguir 27 puntos, nueve asistencias y tres rebotes.

Pero Harden, que anotó 6 de 14 tiros de campo, nunca pudo con la defensa de los Grizzlies, ni tampoco tuvo su mejor inspiración encestadora en los triples al anotar 2 de 7 intentos.

El resto del equipo tampoco estuvo mejor y al concluir el partido los Rockets sólo habían anotado 10 de 41 tiros desde fuera del perímetro para un 24 por ciento de acierto, comparado al 37 de los Grizzlies (10-27).

"No hay que buscar ningún tipo de justificación, no tampoco que los Grizzlies tengan un estilo especial a la hora de defender, simplemente que no anotamos las canastas que normalmente conseguimos en otros partidos y ahí estuvo la clave de la derrota", declaró Harden.

Otros cinco jugadores de los Rockets tuvieron también números de dos dígitos, incluido el escolta reserva Eric Gordon que llegó a los 13 tantos, pero tampoco tuvo su mejor inspiración en los triples al fallar seis de nueve.

Mientras que el alero de origen dominicano Trevor Ariza aportó 12 puntos y nueve rebotes, que esta vez no impidieron la derrota de los Rockets, al segunda consecutiva que sufren, primera vez en lo que va de temporada.EFE