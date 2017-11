2-0. Sansone rescató al Villarreal ante un Málaga que no despega real (Castellón, España), 5 nov (EFE).- Dos goles del italiano Nicola Sansone al poco de saltar al terreno de juego mediado el segundo periodo rescataron al Villarreal ante un Málaga que no despega, ya que la mejoría mostrada en su juego no le dio para puntuar.