2-2. El Sporting rescata un punto tras empatar en el descuento ante el Braga

Lisboa, 5 nov (EFE).- El Sporting de Portugal empató hoy a dos contra el Braga en un partido donde logró el empate de penalti en el minuto 94, después de que el Braga remontara el 1-0 inicial.

En el minuto 62, el goleador del Sporting, el holandés Bast Dost, dio su primer aviso tras rematar un centro de Bruno César que se fue cerca de la portería rival.

El gol llegaría tres minutos más tarde gracias a un centro de Bruno Fernandes que Bast Dost remató abajo y pegado al poste, lo que suponía su noveno tanto en la Liga.

Sin embargo, un error del internacional uruguayo Coates provocó un penalti a favor del Braga en el minuto 84, que ejecutó de manera impecable el delantero brasileño Diego Sousa, que acababa de ingresar en el campo.

La remontada de los "minhotos", gracias a los efectivos cambios de Abel Ferreira, llegaba en el 88 con un tanto del ex del Valencia Danilo Barbosa, que tiró desde fuera del área para que el balón que tocó en André Pinto se envenenara y subiera el 1-2 al marcador.

Con cinco minutos de descuento, un penalti ingenuo en el 94 del ex del Málaga André Horta fue materializado por el medio de los leones Bruno Fernandes, que supuso el 2-2 definitivo.

De esta manera, el Sporting cede dos puntos frente al líder, el Oporto, en su lucha por el primer puesto de la Liga de Portugal.

Otra nota negativa para el club sportinguista, las lesiones musculares del argentino Marcos Acuña y del delantero Bast Dost, que tuvieron que abandonar el terreno de juego antes del tiempo reglamentario.

En la jornada de hoy, Jorge Jesús, que no contó por descarte con Fábio Coentrão, tenía las bajas del ex del Betis, Piccini, del ex del Barcelona, Jeremy Mathieu, y de William Carvalho, que es el eje de la medular verdiblanca.

De momento, en la Liga de Portugal manda el Oporto, que en once jornadas ha ganado 10 partidos y sólo ha cedido un empate, por lo que es primero con 31 puntos, 4 más que el Sporting y 5 más que el Benfica, segundo y tercer clasificados, respectivamente.

- Partidos de la undécima jornada:

.Viernes

Vitória de Setúbal 0 - Desportivo das Aves 1

.Sábado

Moreirense 1 - Portimonense 1

Tondela 3 - Boavista 2

Estoril Praia 0 - Rio Ave 2

Oporto 2 - Belenenses 0

.Domingo

Desportivo de Chaves 4 - Paços de Ferreira 2

Feirense 0 - Marítimo 1

Vitória de Guimarães 1 - Benfica 3

Sporting 2 - Braga 2.

Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

---------------------------

.1. Oporto 11 10 1 0 29 4 31

.2. Sporting 11 8 3 0 24 7 27

.3. Benfica 11 8 2 1 23 8 26

.5. Braga 11 7 1 3 19 11 22

.4. Marítimo 11 7 1 3 13 9 22

.6. Rio Ave 11 5 2 4 11 8 17

.7. Belenenses 11 5 1 5 13 15 16

.8. Vitória Guimarães 11 4 2 5 14 21 14

.9. Boavista 11 4 1 6 12 14 13

10. Tondela 11 3 3 5 15 16 12

11. Portimonense 11 3 3 5 20 23 12

12. Paços Ferreira 11 3 3 5 13 21 12

13. Feirense 11 3 2 6 10 14 11

14. Chaves 11 3 2 6 14 19 11

15. Vitória Setúbal 11 2 4 5 12 15 10

16. Desportivo Aves 11 2 3 6 10 18 9

17. Moreirense 11 1 4 6 7 19 7

18. Estoril 11 2 0 9 8 26 6. EFE