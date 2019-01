¡Adiós Petr!, Cech anuncia que se retira a final de temporada

El portero checo Petr Cech, actualmente en las filas del Arsenal, anunció este martes que se retirará del fútbol profesional a final de temporada.



En un comunicado publicado en sus redes sociales, el arquero de 36 años explicó que es su vigésima temporada como profesional y que siente que es el "momento exacto" para anunciar que se retirará al final de esta campaña.



