Alonso: "Lograr estos primeros puntos es irreal, ha sido una sorpresa total"

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que acabó noveno este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, disputado en la pista urbana de Baku, manifestó que lograr sus primeros puntos del año fue algo "irreal" y que el resultado fue una "sorpresa total".

"Salir desde el puesto decimonoveno en un circuito en el que somos lo menos competitivos posible, y aún así lograr nuestros primeros puntos del campeonato es algo irreal, una sorpresa absoluta", indicó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault).

"La oportunidad se nos presentó por los numerosos abandonos e incidentes. He evitado los muros, aunque los he rozado en alguna ocasión", explicó Alonso, en declaraciones difundidas por su propia escudería en Azerbaiyán.

"Aun así, creo que podríamos haber luchado por el podio hoy - y quizás hasta por la victoria. Íbamos por detrás de Daniel Ricciardo (Red Bull, ganador de la carrera) durante el primer periodo de 'safety car' (coche de seguridad); luego Lewis (Hamilton, inglés, de Mercedes) ha tenido un problema con su reposacabezas y ha tenido que entrar a boxes", destacó el español.

"(El alemán) Sebastian (Vettel, de Ferrari) ha sido sancionado; (el finlandés) Kimi (Raikkonen, compañero del anterior) ha abandonado (momentáneamente); los dos Force India se han tocado, así que nos hemos encontrado en una buena posición automáticamente", comentó.

"No hemos podido aprovechar otras oportunidades porque no éramos lo suficientemente rápidos en la carrera y no hemos podido mantener esa posición", declaró Fernando, de 35 años y que, con 32, ocupa la sexta plaza histórica de victorias en Fórmula Uno.

"Aun así, hemos conseguido nuestros primeros dos puntos de la temporada, así que estamos satisfechos", añadió. EFE