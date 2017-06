Alonso: "Mañana intentaremos acabar la carrera, ojalá en los diez primeros"

Redacción deportes, 10 jun (EFE).- El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que saldrá duodécimo mañana en el Gran Premio de Canadá se puso como objetivo "acabar la carrera" y dijo que "ojalá" pueda hacerlo entre los diez primeros para sumar los primeros puntos de la temporada.

"Intentar coger puntos, acabar la carrera con todos los problemas de fiabilidad de este año y ojalá entrar en los diez primeros sería el objetivo, pero luego hay que ver cómo se desarrolla la carrera", valoró Alonso tras la clasificación.

El bicampeón del mundo español recordó que en Montmeló llegó a salir del séptimo lugar, pero aún así no consiguieron llegar a los puntos (acabó duodécimo) porque tiene el "hándicap" de un coche "muy lento" en el que tiene que "ahorrar mucha gasolina".

En cualquier caso, el piloto ovetense dijo que el duodécimo lugar de hoy era el tope de lo que podía obtener su coche. "Es lo máximo, creo que bastante mejor de lo que esperábamos", dijo.

"He tocado dos veces el muro, otra vez por delante de mi compañero que es la primera nota que siempre tenemos, y a 2,2 (segundos) de la 'pole position' sabiendo lo que tenemos de déficit de motor es de lejos la 'pole position' para nosotros. Contento con esto y el mejor rendimiento de todo el año, seguro", añadió.

Preguntado por esas dos veces que tocó el conocido como 'Muro de los campeones', una de las protecciones a la salida de la última curva con la que se han tocado muchos campeones en la historia de este circuito, Alonso explicó que es una zona en la que intentó "pasar cerca sin tocarlo".

"No lo haces a propósito, sales por donde aterriza el coche, intentas pasar cerca sin tocarlo. En la crono toqué dos veces el muro y tengo las ruedas un poco firmadas, pero gracias a Dios no las tendremos que usar mañana al no entrar en la Q3, por lo tanto estos neumáticos han tenido ya buena vida", comentó Alonso. EFE

