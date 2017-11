Amazon Prime emitirá un documental sobre el día a día del Manchester City

Londres, 9 nov (EFE).- El Manchester City y Amazon Prime, división de la compañía estadounidense de comercio electrónico, han firmado este jueves un acuerdo valorado en algo más de 10 millones de libras (11,3 millones de euros) para la emisión de una serie documental sobre el día a día del conjunto inglés.

Esta serie "detrás de las cámaras", que se estrenará en 2018 y se emitirá en más de 200 países, seguirá al City durante la presente temporada y dará a conocer "una visión interna del trabajo que se realiza día a día en la City Football Academy -la ciudad deportiva del equipo- y en la vida de Pep Guardiola y de los futbolistas", informó el club a través de un comunicado.

"Estamos encantados de empezar esta relación estratégica con Amazon, una de las compañías líder a nivel mundial", explicó Ferran Soriano, director ejecutivo del equipo azul de Manchester, en la misiva.

"Amazon Prime Video es el hogar perfecto para un proyecto tan novedoso que ofrecerá una visión auténtica y única de la temporada del Manchester City, algo que no había pasado jamás. Son tiempos tremendamente ilusionantes para el City, y, a través del servicio de clase mundial de Amazon, tendremos la oportunidad de compartirlos con los aficionados al fútbol de todo el mundo", añadió Soriano.

Amazon Prime, con títulos tan exitosos como 'The Grand Tour', las finales ATP NextGen y la serie 'All or Nothing', que sigue a los Arizona Cardinals y a Los Ángeles Rams, de la NFL, y a los All Blacks neozelandeses, emitirá este nuevo documental a través de la aplicación para televisión, en dispositivos móviles, en aparatos con Fire TV y online.

El documental, que llega después de que el City se haya convertido en el primer equipo de la Premier League en superar el millón de seguidores en la red social de vídeo YouTube, contará con entrevistas de los jugadores, empleados y directivos del club.

"Esta nueva serie de Amazon Prime Original ofrecerá una extraordinaria visión interna del Manchester City, el mejor equipo de fútbol de la Premier League y uno de los clubes más ilusionantes y respetados del mundo, a los miembros Prime", declaró Heather Schuster, jefa de las producciones sin guión de Amazon Original. EFE