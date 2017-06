André Silva: "Siempre he sido competitivo, me gusta ganar y la adrenalina"

Roma, 14 jun (EFE).- El delantero portugués André Silva, último fichaje del Milan, aseguró hoy que siempre ha sido "competitivo" y que le gusta la adrenalina que le da ganar un partido de fútbol, en una entrevista difundida por la web oficial del Milan.

"Siempre he sido muy competitivo. Me gusta ganar, me gusta la adrenalina y siempre he sido así en todos los deportes que he practicado", afirmó el internacional portugués, que fichó por el Milan el pasado lunes a cambio de 38 millones de euros.

El exdelantero del Oporto explicó que cuando era pequeño practicó muchos deportes antes de decidir dedicarse completamente al fútbol.

"Cuando era pequeño practiqué muchos deportes. Me gustaba el kárate, la natación, que empecé a diez años. También practiqué el hockey. Decidí jugar al fútbol porque es el deporte de todos, es el deporte de la gente y era más fácil de jugar también en el colegio", dijo.

Silva, de 21 años, informó además de que cambió muchas posiciones en el campo en su joven carrera.

"Antes de llegar al Oporto jugaba en el centro del campo, luego jugué de extremo. Cuando llegué al Oporto el técnico (portugués) Joao (Domingos da Silva Pinto) me alineó de delantero centro", afirmó.

"No puedo decir que estaba feliz, porque pensaba que era mejor de extremo. Luego, jugando, las cosas han ido mejorando y he llegado al nivel que tengo ahora", agregó.

El internacional portugués declaró que está muy agradecido con el Oporto y que no se inspira en un futbolista en particular, sino que su ambición es "ser único, original". EFE