Andy Murray anuncia que se retirará este año y Wimbledon sería su último torneo

El británico Andy Murray, ex número uno del tenis mundial actualmente marcado por las lesiones, dijo este viernes que se retirará este año y que espera poder aguantar hasta Wimbledon, aunque reconoció que el Abierto de Australia podría ser su último torneo.

"Puedo jugar con límites. Pero los límites y el dolor al mismo tiempo no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos", dijo desde Melbourne. "Donde me gustaría poner fin a la competición es en Wimbledon, pero no estoy seguro de que vaya a poder hacerlo. Creo que hay posibilidades de que el Abierto de Australia sea mi último torneo".