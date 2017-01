Andy Roddick: "Una final Federer-Nadal, posiblemente la mejor de la historia"

Melbourne, 24 ene (EFE).- El estadounidense Andy Roddick, exnúmero uno del mundo y campeón del Abierto de EE.UU. en 2003, señaló este martes en Melbourne, que una final en el Abierto de Australia entre el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal sería "el mejor partido en la historia de este torneo y posiblemente del Grand Slam".

En su presentación, tras ser elegido para ocupar un puesto en Salón de la Fama de Newport, Roddick se mostró contundente sobre una repetición de la final del 2009. "Si Federer juega contra Nadal en la final, será el partido más grande en la historia del Abierto de Australia, y posiblemente en la historia del Grand Slam", señaló.

Así se expresó Roddick, a diferencia del sueco Mats Wilander que cree que es necesario ver caras nuevas en las grandes ocasiones.

"Sería genial verles en nueva final, pero sería bonito también ver a John Lennon y a Elvis Presley cantar de nuevo juntos y ya no se puede. Por eso digo que sería genial ver caras nuevas", dijo el as sueco.

"¿Quién no puede querer una final Federer-Rafa, con toda la historia que ello conlleva?, se preguntó Roddick. "Se convertiría en el partido más importante en toda la historia del Grand Slam", dijo.

"El juego ha evolucionado tanto, que lo que están haciendo Roger Serena y Venus es increíble", continuó.

"Aprecio el respeto que Roger siempre me mostró. Hubiera sido mucho peor si la persona que me destruía en la pista no tuviera su fibra moral", dijo el estadounidense por el trato que siempre recibió de Federer.

"No es real, no soy Roger, ni Serena, es increíble recibir este honor", añadió Roddick sobre su inducción al Salón de la Fama, para señalar después que confía en la recuperación del australiano Nick Kyrgios

"Kyrgios estará bien cuando se de cuenta de lo que está diciendo en público. Pero él es entretenido, y creo que es bueno para el tenis", señaló el exnúmero uno del mundo. EFE.