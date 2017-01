Angelique Kerber y su nuevo compromiso, lidiar con la presión

Melbourne 15 ene (EFE).- La alemana Angelique Kerber es la rival a batir este año en el Abierto de Australia donde se coronó campeona en el 2016, y lidiar con la presión que eso conlleva, además de sus obligaciones como número uno del mundo, son sus retos a partir de este lunes.

"Un montón de cosas han cambiado y especialmente desde que gané aquí el pasado año. Fue mi punto de partida. Todo empezó aquí, por eso es bonito volver porque tengo muy buenos recuerdos", dijo este domingo la jugadora de Bremen.

"Hay mucha presión y tengo muchas cosas que hacer. Las obligaciones de cada día son más intensas que hace doce meses, pero creo que estoy lista para ese desafío. Ya veremos como lidio con eso", expresó. "Es la misma sensación que cuando gané el torneo el año pasado y luego llegué a París y todo era nuevo. Y ahora que soy número uno del mundo, es nuevo también".

Kerber comentó que se sintió emocionada cuando atravesó otra vez las puertas de Melbourne Park. "Caminaba desde la zona de transporte hacia los vestuarios donde estuve sentada después de la final. No había nadie, pero la sensación era increíble. Y cuando golpeé la bola en el primer entrenamiento después en la Rod Laver Arena fue muy especial", explicó.

"Ahora es un nuevo torneo y todos comenzamos de cero y estamos aquí para exhibir nuestro mejor tenis", dijo Kerber, cuyos primeros resultados este año no han sido demasiado buenos al perder en cuartos de final de Brisbane, contra la ucraniana Elina Svitolina, y en la primera ronda de Sidney después, ante la rusa Daria Kasatkina.

"Todo es un poco diferente comparándolo con el pasado año. Pero me he acostumbrado a ello en los últimos meses. Es un nuevo desafío para mi, eso desde luego", prosiguió Angelique que acaba de cumplir 28 años. "Intentaré no poner demasiadas expectativas y presión en mi misma. Quiero hacer lo mismo del pasado año. Esa fue la clave de mi éxito y deseo continuar así este año también".

"Los Grand Slams son siempre diferentes y las primeras rondas, desde luego. Me siento bien, estoy entrenando bien en los últimos días aquí. Mi pretemporada ha sido dura. Y espero que la transición a los partidos sea buena", dijo en plan positivo. EFE.