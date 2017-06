Anna Cruz: "La clave ha sido la defensa"

Madrid, 26 jun (EFE).- La alero de la selección española de baloncesto Anna Cruz, campeona del Eurobasket 2017 de la República Checa este domingo, destacó como la clave del éxito la "defensa" desplegada por el combinado español, con la que han doblegado a rivales poderosas como Bélgica o Francia.

"Creo que la clave ha sido la defensa, veíamos a equipos cuando hacíamos el 'scouting' que las metían todas, pero llegaban a nuestro partido y no las metían. Podía ser un mal día o que lo provocábamos nosotras", explicó la jugadora española este lunes en Madrid.

Cruz reconoció, durante el tiempo de atención a medios que tuvieron en su hotel madrileño tras compartir el triunfo con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa que la labor del equipo técnico dirigido por Lucas Mondelo a la hora de analizar a las rivales tuvo "gran parte de culpa" del éxito final.

La alero española señaló que el equipo fue "de menos a más" durante el campeonato.

"Los primeros partidos del grupo estábamos más dubitativas, ganábamos pero nos faltaba la chispilla. A partir de cuartos el equipo ha dado un paso adelante, y aunque el marcador refleje 20 puntos arriba no ha sido fácil. Eso es porque no nos relajamos ni un segundo, porque no queremos que el otro equipo remonte o se acerque", comentó.

Bajo su punto de vista el Mundial 2018, que se disputará dentro de un año en España, motiva "a todas" las jugadoras del conjunto español.

"Todas estaremos esperando a que llegue ese momento", aseguró Cruz, para la que añadir un oro mundial al europeo logrado ayer puede ser factible, ya que "soñar es gratis". "A lo mejor Estados Unidos tiene un día tonto y en casa les damos una sorpresa". finalizó. EFE

